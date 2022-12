Koning: 'schaduw van zorgen' over Kerst, moeilijke beslissingen niet meer vooruitschuiven

De koning benadrukte de noodzaak van "drastische keuzes" die klimaatverandering met zich meebrengt. "We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven. Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer, het moet anders."

In zijn kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander de nadruk gelegd op de "schaduw van zorgen over dit Kerstfeest", als gevolg van geldzorgen, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Hij benadrukte ook de noodzaak om in gesprek te blijven met mensen die anders denken. "Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar het voordeel van de twijfel."

De koning ging uitgebreid in op de excuses die de regering maandag maakte voor het Nederlandse slavernijverleden, met de vaststelling dat die "het begin zijn van een lange weg."

Nederlanders van nu dragen geen schuld voor "wat er toen aan onmenselijks is uitgericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid dir de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst."

De koning besteedde veel aandacht aan de klimaatverandering en de stilstofcrisis die afgelopen jaar tot veel conflict in Nederland hebben geleid, en de noodzaak om ieders belangen af te wegen. Dat is "essentieel, bijvoorbeeld in de relatie tussen platteland en stad. Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig."