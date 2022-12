Hulporganisaties staken werk in Afghanistan vanwege vrouwenverbod

Drie buitenlandse hulporganisaties hebben hun werk in Afghanistan opgeschort na de instelling gisteren van een verbod voor vrouwen om voor een hulporganisatie te werken. De radicaal-islamitische Talibanregering stelde naar eigen zeggen het verbod in omdat er klachten waren binnengekomen dat vrouwen bij hulporganisaties zich niet altijd aan de kledingvoorschriften houden.

Hulporganisaties die vrouwen in dienst houden, raken hun vergunning kwijt, maar ze zeggen dat ze zonder vrouwen hun werk niet kunnen doen.

"We hebben ons aan alle culturele normen aangepast, maar we kunnen eenvoudigweg niet zonder onze toegewijde vrouwelijke medewerkers, die essentieel zijn voor het bereiken van vrouwen die noodhulp hard nodig hebben", zei een woordvoerder van The Norwegian Refugee Council, een organisatie die in Afghanistan 468 vrouwen in dienst heeft. Ook Save the Children en Care schorten hun werkzaamheden op.

Rampzalig

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zei dat het verbod rampzalige gevolgen voor de Afghaanse bevolking zal hebben. VN-secretaris-generaal Guterres noemt het verbod uiterst zorgwekkend. "De VN en zijn partners helpen meer dan 28 miljoen Afghanen die om te overleven afhankelijk zijn van humanitaire hulp."