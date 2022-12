Groenewoud niet meer bang voor vijf kilometer: ’12 rondjes, dat zou moeten kunnen, toch?’

Een van de kanshebbers op de nationale allroundtitel heeft de klassieke schaatsvierkamp bij de vrouwen nog nooit afgerond. Sterker nog, Marijke Groenewoud reed in haar carrière überhaupt nog nooit een vijf kilometer. Wil ze zich op de NK allround (27 en 28 december) plaatsen voor de Europese kampioenschappen, moet daar verandering in komen. "Ik ben benieuwd wat ik kan op de vijf kilometer, dat weet ik zelf ook nog niet. 12 rondjes, dat zou moeten kunnen, toch?"

Marijke Groenewoud is een van de kanshebbers op de nationale allroundtitel, maar ze reed in haar loopbaan nog nooit een vijf kilometer. - NOS

Één keer eerder reed Groenewoud (23) een allroundtoernooi, het NK in november 2020. "Ik stond er na de eerste dag nog wel oké voor, maar reed zo'n slechte 1.500 meter dat ik de vijf kilometer niet meer mocht rijden." "Ik was er al te veel mee bezig in mijn achterhoofd, was meer bang voor de vijf kilometer dan dat ik er zin in had. Nu is dat niet meer zo." 'Er is wel wat veranderd' Groenewoud begon dat NK nog met een derde plaats op de 500 meter, maar werd vervolgens negende op de drie kilometer en dertiende op de 1.500 meter. Een toernooi buiten de schijnwerpers. "Er is de laatste jaren wel wat veranderd", concludeert ze. "Gelukkig wel."

Aan het einde van hetzelfde seizoen, in februari 2021, sprintte Groenewoud verrassend naar de wereldtitel op de massastart. Op dat onderdeel vormt ze met ploeggenote Irene Schouten een haast onverslaanbaar duo. Sinds 2020/2021 reden ze er samen veertien, twaalf keer won een van de twee. Meestal is dat Schouten, maar Groenewoud staat vrijwel altijd naast haar op het podium, links dan wel rechts, met zilver of brons. Brons op de Spelen Vorig seizoen haalde Groenewoud de Olympische Spelen dankzij een sterke 1.500 meter op het OKT. In Peking eindigde ze als vijfde, het brons slechts vijftien honderdste van haar verwijderd. En op de ploegenachtervolging reed ze in de kleine finale met Schouten en Ireen Wüst naar het brons.

Marijke Groenewoud, tweede van links, met olympisch brons - ANP

Van haar trainer Jillert Anema moest Groenewoud zich dit seizoen ook gaan richten op de drie kilometer. "Ik kan een 1.500 meter rijden, ik kan marathons rijden en ik kan de massastart rijden. In principe zou ik dus ook een prima drie kilometer moeten kunnen rijden. Dat zijn maar zeven rondjes", zei ze bij de seizoenspresentatie in oktober. Groenewoud redeneert in rondjes. De massastart telt er zestien, dus de drie kilometer (7,5 rondje) en de vijf kilometer (12,5) moeten dan ook wel lukken. Individueel wereldbekersucces Op het kwalificatietoernooi plaatste ze zich in een persoonlijk record voor de wereldbekers op 'de drie'. In Calgary won ze zilver, nadat ze op de 1.500 meter in Stavanger en Heerenveen ook al op het podium had gestaan. Het waren haar eerste individuele wereldbekermedailles. Medailles die nodig zijn om het plezier in de sport te behouden. "Als je op de langebaan rijdt en je wordt tiende, of twaalfde, vind ik er niet heel veel aan", zei ze voorafgaand aan het seizoen. "Als ik ergens aan de start sta, wil ik winnen. Meedoen voor de prijzen."

December 2022: Groenewoud (links) wint zilver op de 3.000m in Calgary - ProShots

Groenewoud groeide op in het skeeleren en marathonschaatsen. "Vroeger, toen het nog niet zo goed ging, vond ik langebaanschaatsen eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nu het steeds beter gaat en ik steeds dichter bij de top kom, begin ik er meer en meer plezier in te krijgen." "De echte omslag heb ik eigenlijk pas vorig seizoen gemaakt. Toen ik me plaatste voor de wereldbekers was dat al flinke stap voor me. Dat ik me ook nog eens kwalificeerde voor de Olympische Spelen had ik helemaal echt nooit verwacht." "Als het goed gaat, wordt het leuk. Dat is wel vaker met dingen."

