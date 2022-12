Vijf doden nadat bus in Spanje 75 meter naar beneden stort

Bij een busongeluk in Spanje zijn zeker vijf mensen omgekomen. De bus reed gisteravond in de noordwestelijke regio Galicië van een brug af. Twee mensen konden worden gered, twee anderen worden er nog vermist. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Het voertuig stortte 75 meter naar beneden en kwam in een snel stromende rivier terecht. Hulpverleners hebben een passagier en de buschauffeur gered. Ze zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.

De bus was gisteravond van Lugo naar Vigo onderweg. Op het moment van het ongeluk waren er waarschijnlijk negen mensen aan boord. De chauffeur zei in eerste instantie dat er zes personen in de bus zaten. Maar daarna herinnerde hij zich dat er bij een andere halte ook een paar mensen in waren gestapt en dat er dus mogelijk zeven of acht passagiers in de bus zaten.

Duikers van de politie hebben het wrak geïnspecteerd. De vermisten zijn daar niet aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat ze door de rivier zijn meegenomen.