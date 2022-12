Twee doden nadat bus in Spanje 75 meter naar beneden stort

Bij een busongeluk in Spanje zijn minimaal twee mensen omgekomen. De bus reed gisteravond in de noordwestelijke regio Galicië van een brug af. De oorzaak daarvan is niet bekend.

Het voertuig stortte 75 meter naar beneden en kwam terecht in een rivier. Hulpverleners hebben de twee overledenen geborgen. Twee andere inzittenden, onder wie de buschauffeur, zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten sluiten niet uit dat in de bus meer mensen zaten. Volgens Spaanse media zijn er drie vermisten.