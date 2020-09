Dumoulin: 'Deze hadden we niet zien aankomen, dit is een flinke klap'

Dumoulin over Roglic die het geel verliest: 'Dit is een flinke klap' - NOS

Het kost hem moeite er de woorden voor te vinden. Tom Dumoulin rekende erop dat zijn kopman Primoz Roglic stand zou houden in de allesbeslissende tijdrit van de Tour de France. Maar het liep anders.

"Deze hadden we niet zien aankomen", zegt een verbouwereerde Dumoulin. "Wat moet ik zeggen, het is zo. Dit is een flinke klap."

'Op waarde geklopt'

Roglic begon aan de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles met een voorsprong van 57 seconden op Tadej Pogacar, maar verloor 1 minuut en 56 tellen. De Jumbo-Visma-renner moet verrast toezien hoe zijn 21-jarige landgenoot zondagavond in de gele trui de Champs-Élysées opdraait.

Fysieke problemen liggen volgens Dumoulin niet ten grondslag aan de verrassende nederlaag. "Hij voelde zich prima, maar is op waarde geklopt. Hij wordt nog vijfde, dat is niet de tijdrit van zijn leven, maar zeker niet slecht. We hadden gedacht dat het genoeg zou zijn."

Bekijk hieronder de ontknoping van de tijdrit: