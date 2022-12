In een stal in Rhenen zijn vanochtend ruim 39 varkens gestikt doordat de ventilatie was uitgevallen. In eerste instantie dacht de brandweer dat er honderden varkens waren omgekomen, maar het overgrote deel bleek bewusteloos te zijn.

In de stal waren ongeveer achthonderd varkens, meldt RTV Utrecht. De brandweer plaatste ventilatoren bij de ingang van de stallen om het zuurstofgehalte weer op peil te brengen. Inmiddels doet de stalventilatie het weer.