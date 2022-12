Neergeschoten Nederlander uit auto gezet in centrum Antwerpen

In de buurt van de Grote Markt in Antwerpen is vanmorgen een zwaargewonde Nederlandse man gevonden. Hij werd met schotwonden uit een auto gezet, meldt de Belgische politie. De 26-jarige man uit Vlissingen is er slecht aan toe.

Nadat het slachtoffer niet meer in de auto zat, ging het voertuig ervandoor. De politie is een zoektocht gestart naar het voertuig, dat Nederlandse kentekenplaten heeft. Volgens de politie staat het voertuig geregistreerd in Zeeland en helpt de Nederlandse politie mee met zoeken.

Een Nederlander die bij het slachtoffer was, is door de Belgische politie meegenomen voor verhoor. "Zijn eventuele betrokkenheid wordt onderzocht", zegt een woordvoerder van de Antwerpse politie.

De omgeving van de Grote Markt is afgezet voor onderzoek. De politie onderzoekt of er een verband is met een voorval bij de Antwerpse nachtclub Ikon. Daar werd vannacht een drenkeling uit het water gered, meldt de Belgische krant HLN.