Bewoners geëvacueerd bij flatbranden in Breda en Soest

In Breda en Soest waren vannacht twee grote flatbranden. In Breda werd de bewoner van het appartement waar het vuur ontstond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Soest was de bewoner al buiten.

Rond kwart voor twee vannacht brak brand uit in een appartement aan het Veldeplantsoen in Soest, schrijft RTV Utrecht. De bewoner van het appartement stond bij aankomst van de brandweer al buiten. Wel werd de bewoner door hulpverleners onderzocht vanwege het inademen van rook.

De hond van de bewoner was in de woning achtergebleven. De brandweer slaagde erin om het beestje te redden en heeft het overgedragen aan de dierenambulance. Ook moesten bewoners van omliggende woningen hun huis uit.

Met spoed naar ziekenhuis

Later in de nacht, rond half vijf, ontstond in Breda ook een flatbrand. Hier moest de bewoner volgens Omroep Brabant met spoed naar het ziekenhuis. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere woningen. Bewoners van omliggende appartementen zijn desondanks geëvacueerd.

Bij beide branden is de oorzaak nog onbekend.