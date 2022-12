Metershoge kerstboom in Marioepol, terwijl oorlogsresten worden uitgewist

Tijdens Kerst verandert de Oekraïense stad Marioepol traditiegetrouw in een zee van kerstverlichting. Het hoogtepunt: een metershoge kerstboom in het hart van de stad. In 2020 werd hij verkozen tot 'mooiste kerstboom van Oekraïne'. Vorig jaar stortte de boom plotseling in. Vermoedelijk door de combinatie van zware lichtsnoeren en wind, maar velen zagen het als voorteken voor een slecht jaar.

Het werd inderdaad een rampzalig jaar voor de Oekraïense havenstad. Sinds de eerste dag van de Russische invasie van Oekraïne lag de stad onder vuur. Uiteindelijk kwam Marioepol zwaargehavend en grotendeels verwoest in Russische handen. Van de circa 430.000 inwoners is naar schatting de helft gevlucht, tienduizenden werden gedood. Het werd de zwaarst getroffen stad van de oorlog.

Ook dit jaar is er een grote kerstboom in aanbouw, op het Vrijheidsplein. Gedoneerd door Sint-Petersburg, de miljoenenstad in het noordwesten van het land van de nieuwe machthebbers. Het Oekraïense stadsbestuur in ballingschap noemt het plaatsen van de kerstboom "op de botten van dode vreedzame burgers" een "cynische daad" die getuigt van "gebrek aan respect voor de mensen die niet het nieuwe jaar mogen meemaken".

Veel inwoners van Marioepol zitten met hun hoofd ergens anders dan bij Kerstmis, dat in de orthodoxe wereld op 7 januari wordt gevierd. Inwoner Artjom vertelt dat een groot deel van de bezette stad nog in puin ligt. "Veel flats zitten nog zonder licht en water, maar ik heb dat gelukkig wel. Her en der wordt het beter, maar een beter leven is nog ver weg", zegt hij via Telegram.

De winter is vooralsnog relatief mild, met temperaturen net boven het vriespunt, maar in de oostelijke stad kan het kwik ook ver onder het vriespunt zakken. Voor appartementen zonder ramen betekent dat forse kou. In het huis van een bewoner in de buitenwijk Livoberezjny vroor het eerder deze maand 1 graad.

Herbouw, maar voor wie?

Rusland belooft de stad in drie jaar volledig te herbouwen. Daarvoor zouden 28.000 bouwvakkers zijn ingevlogen. Het Amerikaanse persbureau AP heeft berekend dat zeker 50.000 woningen worden gesloopt. Online worden lijsten verspreid van adressen die tegen de vlakte gaan. Wie gevlucht is, kan zo achterhalen of zijn huis nog overeind staat.

Ook het bekende Dramatheater, dat onderdak bood aan honderden burgers toen het werd gebombardeerd, is grotendeels gesloopt: