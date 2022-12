Kerken en restaurants zitten vol; Kerst na twee jaar volop gevierd

"Twee jaar geleden hebben we online-diensten en tafelgesprekken georganiseerd en een jaar geleden ging de boel een week van tevoren onverwacht dicht. Toen hebben we wel door onze kerk in kleine groepjes een wandeling georganiseerd", vertelt Zantingh.

De Stadskerk Groningen merkt wel dat de pandemie erin heeft gehakt. Door corona heeft Zantingh het aantal leden zien dalen. "Voor heel veel mensen was het een gewoonte om op zondag naar de kerk te gaan. Maar als je anderhalf jaar niet gaat, ga je nadenken of je nog wel wil." Zantingh stelt wel vast dat de groep die is overgebleven "erg trouw en actief" is.

Restaurant volgeboekt, 'gezonde kriebels'

Ook iets verderop in Groningen in restaurant Feithhuis van eigenaar Keimpe Postema wordt het druk. "Alle tafeltjes zijn al gereserveerd, en wij hebben best een grote zaak."

Na twee jaren waarin tijdens de feestdagen alleen maaltijdboxen verkocht konden worden, ervaart Postema, ondanks zijn ervaring, toch wat spanning. "Of meer gezonde kriebels in de buik. We staan er en we zijn er klaar voor. We hebben het afgelopen jaar een nieuw team ingewerkt en daar gaan we deze dagen met veel trots mee aan de slag."

Postema merkt ook aan zijn omgeving dat iedereen ontzettend enthousiast is. "Nog steeds hoor ik dagelijks van gasten: 'wat fijn dat het weer kan'. In deze periode merk je dat men het echt gemist heeft om samen te vieren."

De coronapandemie bracht Postema niet alleen maar ellende. Zo heeft hij zijn bedrijf kunnen innoveren en nieuwe ideeën kunnen invoeren. Mensen kunnen ook dit jaar bijvoorbeeld een kerstdiner bestellen, om het thuis te verorberen. "En dat is iets wat we voor corona niet deden."