Kerstkou in VS eist ten minste 16 levens, honderdduizenden huishoudens zonder stroom

Honderdduizenden huizen en bedrijven zaten op Kerstavond zonder stroom. In grote delen van het land daalde de temperatuur tot onder het vriespunt, waarbij de gevoelstemperatuur door de harde wind nog een stuk lager was. Ook in zuidelijke plaatsen die niet gewend zijn aan winterweer daalde de temperatuur tot onder het vriespunt. Op verschillende plaatsen waren er ook sneeuwbuien.

De verwachting is dat de sneeuwval en krachtige wind tot vanavond aan zullen houden. De luchthaven van Buffalo is volgens de gouverneur zeker tot morgenochtend dicht.

In en rond Buffalo vielen zeker drie doden, van wie twee doordat ze na een medisch noodgeval niet snel genoeg bereikt werden. "Het maakt niet uit hoeveel hulpverleningsvoertuigen we hebben, ze kunnen met de huidige omstandigheden niets betekenen", zei de gouverneur van New York.

De grootste gevolgen van het zware winterweer zijn in de regio rond Buffalo, in de staat New York aan het Eriemeer. Daar daalde de temperatuur tot 10 graden onder nul, viel 70 centimeter sneeuw en werden windsnelheden tot 110 kilometer per uur gemeten.

Nadat vrijdag in de hele VS al ruim 5200 vluchten werden geschrapt vanwege sneeuwbuien, kwamen daar zaterdag in de loop van de dag nog eens 3100 binnenlandse en internationale vluchten bij. Ook kampten zaterdag zo'n 7100 vluchten in het land met vertraging volgens website FlightAware.com.

Ook de huidige winterkou is niet uitzonderlijk. Vorig jaar was het bijvoorbeeld een aantal keren flink kouder, Wel is de winterse kou voor de kerstdagen vrij opmerkelijk, waardoor het voor de Amerikaanse media groot nieuws is.

Vooral de staat Maine, aan de noordoostkust, kampte gisteravond nog met grootschalige stroomuitval. Stroomuitval is in de VS niet ongebruikelijk, omdat het net op veel plaatsen kwetsbaar is doordat de leidingen aan palen boven de straat hangen.

Het is al enkele dagen koud in de VS. Vrijdag werd de laagste temperatuur gemeten in de stad Havre, in het noorden van Montana bij de grens met Canada. Daar was het toen -39 graden Celsius.

Ook in Canada hebben honderdduizenden mensen geen stroom. Honderden vluchten zijn geschrapt. In elke provincie in het land geldt er een noodwaarschuwing voor het weer.