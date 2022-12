IJzige kou in VS eist tenminste 18 levens, 2 miljoen mensen zonder stroom

Lokale autoriteiten waarschuwden dat de omstandigheden verraderlijk blijven. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. Op sommige plekken gaan bewoners hun huis uit, op zoek naar een plek waar het warm is.

Met name Buffalo heeft het momenteel te verduren. De storm is de hevigste in decennia. Er worden windsnelheden van 110 kilometer per uur gemeten. Zaterdagmiddag (lokale tijd) lag er op veel plekken meer dan 1,80 meter aan sneeuw tegen huizen. Auto's zijn onder een witte deken begraven.

Een ijskoude lucht trekt over het land, met name het westen van de staat New York heeft nog te kapen met lage temperaturen en stroomuitval. Bewoners zitten vast in hun huis, en veel automobilisten zijn gestrand. Hulpverleners zijn vaak niet in staat om grote delen van het gebied te bereiken.

Een groot deel van de Verenigde Staten beleeft de koudste Kerstavond in decennia. Ook in zuidelijke plaatsen die niet gewend zijn aan winterweer daalde de temperatuur tot onder het vriespunt. De verwachting is dat in Philadelphia en Pittsburgh de koudste Kerstavond ooit gemeten zal worden.

Delen van de VS kampen nog altijd met extreem winterweer. Er zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zo'n 2 miljoen mensen verspreid over het land zitten zonder stroom. Veel slachtoffers vielen door verkeersongelukken.

Strong winds in Buffalo drove mounds of snow more than six feet high against houses and buried cars and driveways. There have been at least three storm-related deaths in the region. https://t.co/BvGLOGLUyQ pic.twitter.com/yXxz7wp9Xn

De gouverneur van de staat New York zegt het vliegveld van Buffalo tot maandagochtend gesloten is. Bijna iedere brandweerwagen in de stad is in de sneeuw gestrand. "Het maakt niet uit hoeveel hulpverleningsvoertuigen we hebben, ze kunnen met de huidige omstandigheden niets betekenen", zei de gouverneur. De verwachting is dat de sneeuwval en krachtige wind tot zondagnacht aan zal houden.

Ook in Canada hebben honderdduizenden inwoners zaterdag nog geen stroom. Honderden vluchten zijn geschrapt. In elke provincie in het land geldt er een noodwaarschuwing voor het weer.