IJzige kou in VS eist ten minste 18 levens, bijna 400.000 huishoudens zonder stroom

Delen van de Verenigde Staten kampen nog altijd met extreem winterweer. Er zijn volgens persbureau AP zeker 18 mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden huizen en bedrijven hebben geen toegang tot het stroomnetwerk, daardoor moeten mogelijk miljoenen mensen Kerstavond zonder stroom doorbrengen.

Een groot deel van de Verenigde Staten beleeft de koudste Kerstavond in decennia. Ook in zuidelijke plaatsen die niet gewend zijn aan winterweer daalde de temperatuur tot onder het vriespunt. De verwachting is dat in Philadelphia en Pittsburgh de koudste Kerstavond ooit gemeten zal worden.

Nadat vrijdag in de hele VS al ruim 5200 vluchten werden geschrapt vanwege de barre winterstorm, kwamen daar zaterdag in de loop van de dag nog eens 3100 binnenlandse en internationale vluchten bij. Ook kampten zaterdag zo'n 7100 vluchten in het land met vertraging volgens website FlightAware.com.

Dodelijke slachtoffers

De dodelijke slachtoffers van de kou vielen volgens NBC News in de staten Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado en Michigan. Vooral de staat Maine kampte zaterdagavond nog met grootschalige stroomuitval. Volgens NBC News hebben 390.000 huishoudens zaterdagavond geen stroom. Daarvan bevinden zich er 142.000 in de noordoostelijke staat Maine.

In het hele land worden sterfgevallen toegeschreven aan blootstelling aan de kou, auto-ongelukken, vallende takken en andere gevolgen van het extreme winterweer. Een ijskoude lucht trekt over het land, met name het westen van de staat New York heeft nog te kampen met lage temperaturen en stroomuitval. Bewoners zitten vast in hun huis, en veel automobilisten zijn gestrand. Hulpverleners zijn vaak niet in staat om grote delen van het gebied te bereiken.

Buffalo hevig getroffen

Met name Buffalo heeft het momenteel te verduren. Daar zijn ten minste drie sterfgevallen gemeld. Twee mensen konden na een medisch noodgeval niet snel genoeg bereikt door de hulpdiensten. De storm in het gebied is de hevigste in decennia. Er worden windsnelheden van 110 kilometer per uur gemeten. Zaterdagmiddag (lokale tijd) lag er op veel plekken meer dan 1,80 meter aan sneeuw tegen huizen. Auto's zijn onder een witte deken begraven.

Lokale autoriteiten waarschuwden dat de omstandigheden verraderlijk blijven. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. Op sommige plekken gaan bewoners hun huis uit, op zoek naar een plek waar het warm is.