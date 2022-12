Top 2000 van start, voor het eerst sinds corona weer met publiek

De presentator van NPO Radio 2 deed dat dit keer vanuit het midden van de vijver van Beeld & Geluid in Hilversum, waar voor hem en zijn vleugel een speciaal podium was gecreëerd. Speciaal voor de show waren vlammenwerpers, lichteffecten en fonteinen in de vijver van het gebouw geplaatst. Op het einde van de opening werd vanaf het dak ook vuurwerk afgestoken. Het was de derde keer dat Arens met een door hem in elkaar gezette mix de lijst opende.

Na de opening startte dj Jeroen van Inkel het eerste nummer in. Op 2000 was dat dit jaar Drivers License van Olivia Rodrigo. De uitzending komt als vanouds uit het Top 2000-café dat huist in het gebouw van Beeld & Geluid. Voor het eerst sinds de coronacrisis mag publiek het café weer bezoeken om de uitzending van de Top 2000 bij te wonen. Vorig jaar kon dat alleen virtueel door digitaal in te bellen. Die optie is, naast het fysiek bezoeken van het café, dit jaar ook weer mogelijk.

24ste editie

Het is de 24ste keer dat NPO Radio 2 het jaar afsluit met de Top 2000. Tot het nieuwe jaar zijn de nummers te horen waar de luisteraars van de zender begin deze maand op hebben gestemd. Bohemian Rhapsody van Queen staat weer op 1, en zal dus klinken in de laatste minuten van 2021.

De lijst was oorspronkelijk bedacht om in 1999 met de tweeduizend beste liedjes ooit gemaakt het nieuwe millennium in te gaan. Vanwege het succes keerde de lijst vervolgens terug en is sindsdien een traditie van de zender geworden.