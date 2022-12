Agenten schieten bij aanhouding in Zeeland, een verdachte gevlucht

De politie heeft in Oud-Vossemeer in Zeeland geschoten bij een aanhouding. Een voertuig reed zonder verlichting door de straten. Bij een controle reed de bestuurder op agenten in, schrijft de politie op Twitter.

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Twee personen zijn aangehouden. De politie zoekt nog naar een mogelijke derde voortvluchtige. Deze zou donkere kleding dragen. De politie roept mensen in de omgeving op zich te melden als ze iets verdachts zien.

Op de locatie van het incident wordt onderzoek gedaan. De twee aangehouden verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.