Woningoverval in Rotterdam, kinderen bedreigd met vuurwapen

Bij een overval op een woning in Rotterdam-Noord zijn vanavond mensen, onder wie kinderen, bedreigd met een vuurwapen. In de woning waren vier volwassenen en drie kinderen aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie.

De twee daders hebben spullen en geld uit de woning aan het Noordplein meegenomen en zijn daarna gevlucht. De slachtoffers worden opgevangen.

De politie is bezig met een grote zoekactie. Er is onder meer enige tijd een helikopter ingezet. De verdachten zijn twee mannen in donkere kleding. Meer details zijn niet bekendgemaakt.