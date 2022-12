Verdachte van aanslag Koerdisch centrum Parijs naar psychiatrische afdeling

De man die wordt verdacht van de aanslag op een Koerdisch cultureel centrum, gisteren in Parijs, is overgebracht naar een psychiatrische afdeling van de politie. Dat hebben de Franse aanklagers bekendgemaakt. Zijn voorlopige hechtenis is formeel opgeheven, maar de man blijft nog wel onder toezicht van de autoriteiten.

De 69-jarige schutter werd overgeplaatst nadat een arts daartoe opdracht had gegeven. Die adviseerde de man vanwege zijn gezondheid uit zijn politiecel te halen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. De man blijft op de psychiatrische afdeling tot hij in staat is om voor de rechter te verschijnen, melden de aanklagers. Het onderzoek naar de aanslag gaat gewoon door.

Gistermiddag opende de schutter het vuur op het culturele centrum in het tiende arrondissement in het centrum van de Franse hoofdstad. Daarna drong hij een kapperszaak binnen, waar hij werd aangehouden.

Drie Koerden kwamen bij de aanval om het leven, nog eens drie anderen raakten gewond. Eén slachtoffer wordt behandeld op de intensive care. Ook de andere twee zijn in het ziekenhuis opgenomen met zware verwondingen.

Volgens de Koerdische democratische raad (CDK-F) was een van de omgekomen slachtoffers de voorzitter van een Koerdische vrouwenbeweging in Frankrijk. Zij zou in Syrië hebben gevochten tegen Islamitische Staat.

Eerder veroordeeld voor illegaal wapenbezit

De schutter wordt verdacht van moord, poging tot doodslag en geweldpleging. Justitie onderzoekt officieel nog of de man een racistisch motief had. Een bron zegt tegen persbureau AFP dat de man bij zijn arrestatie bekend heeft dat hij een racist is. Bovendien probeerde hij vorig jaar ook al een migrantenkamp aan te vallen met een zwaard. De man was recentelijk vrijgelaten, in afwachting van een proces.

Minister Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft verklaard dat de schutter het duidelijk had voorzien op buitenlanders. Hij zou verder in zijn eentje hebben gehandeld en niet verbonden zijn aan een extreemrechtse groep. President Macron sprak van een "gerichte aanval" op de Koerdische gemeenschap in Parijs.

Herdenking

Op het centrale plein Place de la République werd vandaag door de Koerdische gemeenschap een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Duizenden mensen kwamen daar bijeen. Tegen het einde liep de bijeenkomst uit op ongeregeldheden, elf mensen werden gearresteerd.

De aanslag heeft onder Koerden in Parijs veel losgemaakt, omdat ze vinden dat de Koerdische gemeenschap in Frankrijk niet genoeg beschermd wordt. Bijna tien jaar geleden werden ook al drie Koerdische activisten in de Franse hoofdstad gedood.

Activisten zeggen bovendien dat zij onlangs door de politie zijn gewaarschuwd voor geweld. "Wij Koerden lopen gevaar", zegt een woordvoerder tegen de Franse nieuwszender BFM TV. "Frankrijk moet ons beschermen."