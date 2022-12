Televisiezender van Russisch-Orthodoxe Kerk brengt oorlogspropaganda

Het religieuze televisiekanaal SPAS - oftewel verlossing - verdient met deze aflevering de wisselbokaal voor de meest spraakmakende propaganda van de maand, schrijft het onafhankelijke Russische mediakanaal SOTA in een bericht op Telegram.

SPAS is de voornaamste zender van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het kanaal maakt deel uit van het nationale zenderpakket en kan rekenen op een trouw publiek van Russisch-orthodoxe kijkers. Maar met de documentairereeks De Oorlog en de Bijbel staat de zender opeens in het middelpunt van de belangstelling.

"SPAS heeft de laatste jaren vorm en inhoud van de propagandistische staatszenders overgenomen en vermengd met een dikke religieuze saus," zegt journaliste en theologe Anna per telefoon vanuit Moskou. Uit veiligheidsoverwegingen wil ze niet met achternaam genoemd worden.

"Op die manier probeert SPAS ongetwijfeld het grotere publiek buiten de orthodoxe kring te bereiken. In luidruchtige talkshows, maar ook in meer beschouwende programma's en documentaires scharen ze zich al langer met hun boodschap pal achter de macht. En de laatste tijd klinkt ook het oorlogsgeluid op de zender steeds luider."

Troostende en zalvende boodschap

Anna schreef voor de site van SOTA een analyse van de propaganda op de verschillende Russisch-orthodoxe kanalen. Waar andere religieuze zenders een zalvende en troostende boodschap proberen uit te dragen, toont SPAS zich ronduit militaristisch.

Nieuw is wel de rabiate toon waarvan het kanaal zich bedient. Zo komen de priester en de televisiepresentator te spreken over "Gods opdracht aan het Joodse volk in het Oude Testament om de aarde te zuiveren van goddeloze volken". Daarop volgt het meest opvallende citaat uit de aflevering. "Een interessante manier om het geloof te testen", zegt de televisiepresentator. "Gaat heen, trek ten strijde en vernietig het volk."

Op sociale media wordt deze uitspraak algemeen gezien als een poging om genocide op het Oekraïense volk te rechtvaardigen. Zo schreef de journalist Sergej Tsjapnin, kenner van de Russisch-Orthodoxe Kerk, op zijn Facebookpagina: "Om zich achter de Bijbel te verschuilen en genocide te rechtvaardigen, is niets anders dan cynisme."

"Ik weet niet of ze opereren in opdracht van het patriarchaat van Moskou of dat ze denken er publiek mee te trekken," zegt Anna. "Er blijkt in ieder geval uit dat dit soort taal gemeengoed is in het Rusland van nu."

Oorlogsretoriek

Want dat is wat Anna zo verontrustend vindt: niemand in Rusland kijkt er meer van op als een religieuze zender schaamteloos oorlog predikt. "Er zijn natuurlijk priesters die deze boodschap niet onderschrijven en zich distantiëren van de oorlogsretoriek. Maar een groot en ook hoger opgeleid deel van de bevolking denkt: het is oorlog, je moet je land steunen."

Het telegramkanaal van SPAS toont ook beelden van Russische militairen met iconen. We zien in close-up hoe vocht van het icoon over de handen van een soldaat stroomt. "Het sap van mirre, een Godswonder," zo wordt gezegd. De beelden zijn bedoeld om "de goddelijke missie van het Russisch leger" te onderstrepen.