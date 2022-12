Meeste betalingen met pinpas en creditcard ooit gedaan

Nederlanders hebben gisteren vaker met een pas afgerekend dan ooit tevoren. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland. Er waren zo'n 22,2 miljoen transacties met pinpassen en creditcards, goed voor een omzet van bijna 740 miljoen euro.

Op het drukste moment werd er 800 keer per seconde betaald. Dat gebeurde om 12.15 uur. In een normale week wordt zo'n 700 keer per seconde afgerekend via een kaart.

Via reguliere betaalpassen werd 725 miljoen euro afgerekend en via creditcards ruim 12,9 miljoen euro. Betalingen met smartphones en smartwatches zijn ook meegeteld.

Volgens de brancheorganisatie is het sowieso een drukke week geweest in de winkelstraten. Van zaterdag tot en met gisteren werd ruim 121 miljoen keer afgerekend met een betaalpas, goed voor ruim 3,5 miljard aan omzet. In een gewone novemberweek worden ruim 103 miljoen transacties geregistreerd, voor gemiddeld ruim 2,6 miljard euro.

Drukte in de winkelstraten

Het vorige dagrecord werd gevestigd in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Toen werden op zaterdag 21 december zo'n 21 miljoen kaarttransacties verwerkt, goed voor zo'n 675 miljoen euro. Vorig jaar waren op de zaterdag vóór de Kerstdagen (18 december) ruim 20,6 miljoen transacties, goed voor 656 miljoen euro omzet.

Mogelijk is er vandaag nog meer omzet gedraaid, op de laatste dag voor Kerstmis. Op diverse plekken stonden mensen in de rij om een winkel binnen te komen. Bij supermarkten en speciaalzaken moest er soms enig geduld zijn voor er afgerekend kon worden. De cijfers over vandaag zijn nog niet bekend.

Na twee jaar Kerst in lockdowns is het voor veel mensen weer tijd om uit te pakken in de keuken voor een groot diner. Maar waar letten we op bij het doen van de kerstboodschappen?