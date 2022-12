Voormalig wereldkampioen wielrennen Adorni (85) overleden

Norma Gimondi, de dochter van Felice Gimondi, maakte het nieuws van Adorni's overlijden vandaag op Facebook bekend. Haar vader was, net als Adorni, een Italiaanse wielerlegende. Gimondi overleed in 2019 op 77-jarige leeftijd .

Ex-wielrenner Vittorio Adorni (85) is overleden. De Italiaan greep in 1968 de wereldtitel op de weg en won drie jaar eerder de Ronde van Italië. In de Giro boekte hij in totaal elf etappezeges.

Adorni was profwielrenner van 1961 tot en met 1970. In 1968 werd hij in Imola op indrukwekkende wijze wereldkampioen: de afgelopen zomer overleden Herman Van Springel eindigde op bijna tien minuten van de Italiaan als tweede.

Vier jaar eerder eindigde Adorni nog als tweede bij de WK in Sallaches achter Jan Janssen, zoals hij ook twee keer tweede werd in het eindklassement van de Giro. Ook grossierde hij in ereplaatsen in de belangrijkste eendagskoersen.

In Luik-Bastenaken-Luik reed hij drie keer op het podium, in Milaan-Sanremo werd hij ooit tweede en in de Ronde van Lombardije, de Ronde van Vlaanderen en zelfs Parijs-Roubaix reed hij in de toptien. Een monument winnen bleef echter buiten bereik.