3FM's Serious Request haalt 2,3 miljoen euro op

Radiozender 3FM heeft dit jaar met de geldinzamelingsactie Serious Request een voorlopig eindbedrag van 2.345.107 euro opgehaald. Dat bedrag wordt gedoneerd aan stichting Het Vergeten Kind, die zich inzet voor kinderen in Nederland met een onveilige thuissituatie. Tijdens de actie konden luisteraars voor geld een nummer aanvragen bij de dj's.

Met Serious Request haalt NPO 3FM jaarlijks geld op voor verschillende goede doelen, waarbij dj's zich een week lang opsluiten in het zogenoemde Glazen Huis. Dat stond deze keer, net als vorig jaar, in Amersfoort. Dj's Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Barend van Deelen voerden sinds vorige week zondag actie. Publiek kon ook ter plekke doneren via een brievenbus.

Het bedrag werd live op de zender bekendgemaakt: