Onbekende weldoener deelt geld uit bij Voedselbank IJmond

Een onbekende weldoener heeft geld uitgedeeld bij de Voedselbank IJmond. Hij liet in totaal 170 enveloppen achter met daarin telkens 50 euro. Op een handgeschreven briefje in de envelop staat "Leven en laten leven en een gezond 2023".

Marjolein Zandbergen van de Voedselbank IJmond kent de gulle gever persoonlijk, zegt ze bij NH Nieuws.

Maar ze is wel de enige. "Hij heeft mij benaderd met daarbij een bericht waarom hij dit graag wil geven," aldus Zandbergen. De anonieme weldoener komt volgens haar uit Heemskerk en zegt zijn geld te hebben verdiend "door heel hard te werken, geluk te hebben en nooit op te geven". Hij raadt aan ook "aan een ander te denken die het echt moeilijk heeft. Daar worden we allemaal beter van."

De Voedselbank IJmond bestaat uit vier vestigingen; Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Gezamenlijk hebben deze locaties 167 deelnemers, dus voor iedereen is er een gift. De enveloppen zijn toegevoegd aan de voedselpakketten. De reacties op de donatie waren ontroerend, zegt Zandbergen. "Sommige klanten waren echt in tranen."

Een nette man met blauwe jas

De man uit Heemskerk is de derde op rij die geld uitdeelt in Noord-Holland. Bij de voedselbank in Langedijk ontvingen 74 deelnemers afgelopen woensdag een envelop met met een kerstboodschap en 60 euro.

Begin deze maand werden ongeveer dertig mensen die in de rij stonden voor de voedselbank in Hoorn verrast. Zij kregen een envelop met inhoud (ook 50 euro) in de handen gedrukt door een onbekende man. "Een nette man, hij droeg een blauwe jas. Ik schat hem tussen 45 en 55, aldus een van de gelukkige ontvangers in Hoorn.

Ook de naam van de weldoener in Hoorn is (dus) onbekend. Het enige dat Zandbergen van de Voedselbank IJmond weet is het daar om een andere weldoener gaat dan die bij haar voedselbank.