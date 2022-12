Recreanten kopen camping met vakantiehuisjes terug van Europarcs

De zestig eigenaars van een aantal oude, houten recreatiehuisjes hebben 'hun' camping bij Matsloot (Drenthe) teruggekocht van Europarcs. Daarmee zijn de plannen van de grote vakantieparkonderneming om de camping om te bouwen tot een hypermodern vakantiepark van de baan.

"Het afgelopen jaar was een rollercoaster", zegt een van de zestig bewoners, Daniella van Gennip, bij RTV Drenthe. "Dit hadden we een jaar geleden niet verwacht."

Van Gennip is zo blij met het resultaat dat ze nu ook bewoners van bedreigde recreatieparken bijstaat. "Het is natuurlijk heel belangrijk dat recreanten in heel Nederland voldoening krijgen en er meer samenwerking tot stand komt met bedrijven die campings overnemen. We zullen dat blijven ondersteunen", zegt ze.

Begin december vorig jaar kregen de bewoners van camping Meerzicht te horen dat ze voor het eind van dit jaar moesten vertrekken. Europarcs, eigenaar van meer dan vijftig parken in Europa, had het terrein met de verouderde huisjes opgekocht. Die oude huisjes zouden moeten plaatsmaken voor chalets, waarvan sommige met aanlegsteiger. Het terrein ligt op de waterrijke grens van de provincies Drenthe en Groningen, aan de oever van het Leekstermeer.

Verroompotterisering

De recreanten, van wie er sommigen al meer dan twintig jaar komen, reageerden woedend. "We zijn met zijn allen bang voor 'verroompotterisering', zoals die nu in heel Nederland plaatsvindt. Net als Roompot, ook een grote eigenaar van vakantieparken, denken we dat Europarcs allerlei chalets of luxe villa's neer wil zetten en de natuur daarvoor moet wijken. Ten behoeve van vakantiehuizen die als investeringsobject worden gebruikt door rijke beleggers", zei recreant Eric Veenstra eerder.

Van Gennip, Veenstra en anderen demonstreerden bij de gemeente, bij de provincie Drenthe en ook in Den Haag tegen de plannen van Europarcs. Maar hun grootste succes boekten ze in overleg met Europarcs zelf. "We wilden met respect tot een oplossing komen", reageert directeur Andries Bruil van Europarcs nu. "Dit jaar zijn we als bedrijf een nieuwe beleidsrichting ingeslagen, waarbij we meer de tijd nemen voor participatie met de bewoners van nieuwe campings die we aankopen. We proberen er met de recreanten uit te komen."

Professioneel koopmansgedrag

Dat het in Matsloot is gelukt, komt volgens Bruil door de "unieke situatie" op dat park. "We hebben te maken met veel vaste huisjes, die je niet kunt verplaatsen. Daarnaast merkten we dat we hier te maken hebben met recreanten die een duidelijke visie hebben op de camping en de ontwikkeling van natuur", zegt hij. "We hebben dit nooit eerder gedaan. Maar de recreanten tonen professioneel koopmansgedrag. Zij hebben gezegd: wij willen de grond kopen en blijven staan, en helpen jullie dan met de ontwikkeling van hetgeen nog vrij is. Dat is voor ons ook nieuw."

Van Gennip noemt het bewonderenswaardig dat Bruil de stap aandurft. "Hij steekt zijn nek hiermee uit. Voor hen zal dit vast ook hartstikke spannend zijn."

De recreanten hebben al een nieuw plan ontwikkeld voor het terrein, waarbij duurzaamheid en ecologie de hoofdthema's zijn. Binnenkort hopen ze met het opknappen van hun teruggekochte huisjes te beginnen. Wat ze hebben betaald aan Europarcs is niet bekendgemaakt.