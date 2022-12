IJsberenpopulatie Canada in vijf jaar flink afgenomen

Het aantal ijsberen in Western Hudson Bay, in Canada, is de afgelopen vijf jaar met 27 procent afgenomen. Uit onderzoek van de Canadese overheid blijkt dat er in 2021 nog 618 ijsberen leefden; in 2016 waren dat er nog 842. Vergeleken met de jaren 80 is de populatie met ongeveer 50 procent gedaald.

De ijsberen in Western Hudson Bay worden gezien als de best bestudeerde groep. Elk jaar trekken ze langs het stadje Churchill, in de staat Manitoba, van waar ze terugkeren naar het zee-ijs.

Meerdere oorzaken

Door klimaatverandering warmt het Noordpoolgebied snel op. Het zee-ijs, waarvan de ijsberen afhankelijk zijn om op zeehonden te jagen, vormt zich ieder jaar later en smelt ook steeds eerder. Daardoor zitten ijsberen steeds langer zonder eten.

Maar volgens de onderzoekers is niet een op een te zeggen dat de recente afname door klimaatverandering komt. De ijsomstandigheden waren in vier van de afgelopen vijf jaren juist goed. Indirect kan klimaatverandering wel een oorzaak zijn; er zijn door de opwarming minder zeehonden, waar ijsberen op jagen.

Een andere oorzaak is dat vooral berinnen en jonge beren niet overleven. De mannetjespopulatie is ongeveer gelijk gebleven, maar die kunnen zich dus minder voortplanten.

Wereldwijd leven negentien verschillende ijsbeerpopulaties, in Rusland, Alaska, Noorwegen, Groenland en Canada. Wetenschappers verwachten dat de populatie in Western Hudson Bay de eerste is die verdwijnt.