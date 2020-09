Ook TOP Oss snoept punten af van titelkandidaat SC Cambuur

SC Cambuur heeft in de eerste divisie voor het tweede seizoen op rij niet bij TOP Oss weten te winnen. Op 17 januari verloren de Friezen met 3-2 in Brabant en nu werden dankzij de 2-2 die na het treffen op het scorebord stond, opnieuw punten verspeeld.

Voor Cambuur, dat vorig seizoen dik bovenaan stond toen het coronavirus roet in het eten gooide, was het na de 3-0 thuisnederlaag van vorig week tegen Go Ahead Eagles het tweede puntenverlies op rij. TOP Oss daarentegen boekte na drie verliespartijen het eerste succesje van dit seizoen.

TOP kwam op 1-0 door Olivier Rommens, die raak schoot nadat Ruben Roosken de bal op hem had teruggelegd. Robin Maulun was dicht bij de 1-1 met een schot op de paal, waarna Cambuur kort voor rust zijn achterstand omboog dankzij een intikker van Ragnar Oratmangoen en een strafschop van Robert Mühren.

Na rust was Cambuur niet in staat om door te drukken en nam Jarni Koorman de 2-2 voor zijn rekening. De middenvelder nam de bal na een dieptepass van Lion Kaak fraai aan en trof beheerst doel.

De schade voor de titelkandidaat had nog groter kunnen zijn, maar doelman Sonny Stevens stond paraat bij grote kansen voor invaller Trevor David en Rick Stuy van den Herik.