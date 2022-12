Vrouw valt in knekelput op begraafplaats in Utrecht

Een vrouw is vanochtend in een diepe put op een begraafplaats in Utrecht gevallen.

Dat gebeurde rond 11.15 uur. De vrouw viel naar schatting vijf meter diep en raakte gewond. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.

Aanvankelijk werd het hoogtereddingsteam van de veiligheidsregio ingeschakeld, maar het lukte een specialistisch team van de brandweer om de vrouw te bevrijden. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

RTV Utrecht meldt dat het gaat om een knekelput bij een grafheuvel in het midden van de begraafplaats Soestbergen. Daar zijn menselijke resten gestort van graven die eerder zijn geruimd. De grafheuvel staat ook wel bekend als de Ring van Zocher, vernoemd naar ontwerper en architect Jan David Zocher jr.

Hoe de vrouw in de put terecht is gekomen, is onduidelijk