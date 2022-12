Footage shows gas tanker stuck under the bridge before explosion in Boksburg, South Africa pic.twitter.com/Nw3MtbwGwM

Er werd een bluswagen naartoe gestuurd, maar de brandweer kon een ontploffing niet voorkomen. De auto werd volledig vernietigd. Over het lot van de zes brandweerlieden is nog niets bekend. Op beelden is te zien dat bij de explosie een enorme vuurbal opsteeg.

Twee huizen in de buurt zijn in de as gelegd. Bij een ziekenhuis stortte een deel van het dak in. Mogelijk moeten patiënten worden geëvacueerd.