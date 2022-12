Verlamde Streiff kreeg hulp van Sarkozy en was 'bevriend' met Schumacher

Philippe Streiff raakte verlamd na een crash, kreeg een politie-escorte aangeboden van Nicolas Sarkozy, profileerde zich als vriend van Michael Schumacher en zette zich tomeloos in voor mensen met een handicap.

De voormalige autocoureur is vrijdag op 67-jarige leeftijd overleden. De Fransman reed 53 races in de Formule 1, zijn beste resultaat was een derde plaats in de Grote Prijs van Australië in 1985.

Streiff raakte in de aanloop naar het seizoen van 1989 verlamd na een zware crash op het Braziliaanse circuit van Jacarepagua. Hij zette zich na dat ongeval niet alleen in voor mensen met een handicap, maar opende ook een kartcentrum in de buurt van Parijs. Hij was de drijvende kracht achter het kart-evenement Elf Masters waar vaak grote namen aan meededen.

Fouten na ongeluk

Streiff raakte na zijn ongeluk verlamd. In interviews gaf de coureur later aan dat dit te maken had met de gebrekkige zorg die hij kreeg in Brazilië, direct na het ongeval. Zo zou de helikopterpiloot die hem met spoed naar het ziekenhuis moest brengen verdwaald zijn geraakt omdat hij de weg niet wist. Het aanbod van collega Nelson Piquet om zijn privévliegtuig te gebruiken, wist niet te voorkomen dat Streiff in een rolstoel terechtkwam.

Nicolas Sarkozy, destijds burgemeester van Neuilly-sur-Seine, regelde bij terugkeer in Frankrijk een speciale politie-escorte naar het ziekenhuis. Daar kwam Streiff onder behandeling te staan van Gérard Saillant, dezelfde arts die later ook Michael Schumacher begeleidde en een hoge functie kreeg bij de autosportbond FIA .

Maar ondanks dat Streiff zijn schouders weer leerde bewegen, zat een volledig herstel er niet meer in. Wel slaagde hij er in om weer te kunnen rijden, in een aangepaste auto.