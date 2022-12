Leeftijdsadvies film Pietje Bell aangepast naar 12 jaar na klachten over geweld

Naar aanleiding van klachten over geweld is het leeftijdsadvies voor de twintig jaar oude Nederlandse familiefilm Pietje Bell aangepast naar 12 jaar en ouder. De NPO gaat onderzoeken of de film nog wel uitgezonden kan worden op oudjaarsochtend, nu hij niet meer geschikt wordt geacht voor jonge kinderen.

Producent Dave Schram overweegt juridische stappen tegen Kijkwijzer, de organisatie die de leeftijdsgrenzen vaststelt. De makers, cast en crew lijden financiële schade onder het besluit, zegt de filmmaker.

Nieuwe richtlijnen

Directeur Tiffany van Stormbroek van Nicam, de organisatie waar Kijkwijzer onder valt, zegt tegen het ANP dat er meerdere klachten zijn binnengekomen over Pietje Bell. Kijkwijzer meldde eerder nog dat het om één klacht ging. De klagers zeggen volgens Van Stormbroek dat jonge kinderen nachtmerries kregen door scènes in de film waarin geweld tegen kinderen te zien is.

Schram denkt dat een van de klachten kan gaan over een scène waarin Pietje Bell een tik krijgt van zijn vader. Het jongetje zegt vervolgens dat zijn vader hem eerder nooit had geslagen. "Maar het gaat niet om een harde klap, het is eerder opvoedkundig. Het lijkt me dus sterk dat ze daarom het leeftijdsadvies aanpassen." De Kijkwijzer was zaterdag niet bereikbaar om uit te leggen in welk deel van de film geweld zou voorkomen.

Na de aanpassing van de leeftijdsclassificatie die gisteren werd bekendgemaakt, komen vandaag veel klachten binnen van mensen die het raar vinden dat de familiefilm niet meer is goedgekeurd voor kinderen.

Schram denkt dat Kijkwijzer zich mogelijk heeft vergist. "Dan is er natuurlijk niets aan de hand en onderneem ik uiteraard geen stappen." Vandaag hoort hij naar eigen zeggen of er sprake is van een vergissing. "Ik kan me niet voorstellen dat er een moment in de film is waar iemand aanstoot aan kan nemen. Het is zo'n lieve en leuke familiefilm."

James Bond

Pietje Bell werd twintig jaar geleden uitgebracht en trok in de bioscopen bijna een miljoen bezoekers, onder wie veel kinderen. De hoofdrollen worden vertolkt door Quinten Schram, Angela Groothuizen en Katja Herbers. Zij en de crew ontvangen nog steeds geld voor het aantal keer dat de film wordt bekeken op online streamingsdiensten.

Voorheen was de film volgens Kijkwijzer geschikt voor alle leeftijden. Filmmaker Schram vindt het raar dat zijn film nu hetzelfde leeftijdsadvies heeft als gewelddadige films zoals James Bond of Spider-Man.

De trailer van Pietje Bell: