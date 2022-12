Seriemoordenaar Charles Sobhraj in Frankrijk aangekomen

De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj (78) is na zijn vrijlating uit een gevangenis in Nepal naar Frankrijk teruggekeerd. Hij landde vanmorgen vroeg op luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. Hij kwam deze week vervroegd vrij wegens goed gedrag en hartklachten.

"Ik voel me geweldig. Ik heb veel te doen. Ik ga een boel mensen aanklagen en ook de Nepalese staat", zei hij tijdens zijn vlucht naar Parijs tegen het Franse persbureau AFP. Hij ontkent dat hij verantwoordelijk was voor de twee moorden waarvoor hij in Nepal tot een celstraf van 20 jaar werd veroordeeld. De bewijzen daarvoor zouden vals zijn geweest.

Backpackers

Sobhraj kwam vorig jaar opnieuw in de belangstelling te staan door een Netflix/BBC-serie over hem. Hij belandde al vroeg op het criminele pad. In de jaren 70 verbleef hij in Azië. Daar sloot hij vriendschap met westerse jongeren die daar als backpacker waren, om ze vervolgens te vermoorden en te beroven.

Hij werd met twintig moorden in verband gebracht, maar wist jarenlang uit de handen van de politie te blijven door gebruik te maken van valse paspoorten en vermommingen. In 1976 ging het mis. Hij werd in India opgepakt en veroordeeld voor de moord op een toerist uit Israël. Tijdens zijn gevangenschap bekende hij tegen journalisten dat hij meer mensen had vermoord.

In 1997 kwam hij vrij en keerde hij terug naar Frankrijk. Daar liet hij zich goed betalen voor interviews en de rechten op een boek en een film over zijn leven. In 2003 maakte hij de fout naar Nepal te gaan, waar hij werd veroordeeld voor twee moorden die daar in de jaren 70 waren gepleegd.