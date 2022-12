Doden en veel elektriciteitsproblemen door winterweer VS

Overal in het land wordt een koude Kerst verwacht. In Minnesota kan het -33 graden worden en de gevoelstemperatuur is vaak nog veel lager. Door een harde, koude wind kan het aanvoelen als -47 graden.

Als gevolg van het extreme winterweer in de Verenigde Staten zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Het weer heeft verder tot gevolg dat veel Amerikanen Kerst niet bij familie elders in het land kunnen doorbrengen. Duizenden vluchten zijn geschrapt.

Als gevolg van het extreme winterweer in de Verenigde Staten zijn duizenden vluchten geschrapt. Veel Amerikanen kunnen de Kerst niet bij familie elders in het land doorbrengen. - NOS

In de noordoostelijke staat Ohio was er een grote kettingbotsing met zo'n vijftig auto's. Vier mensen kwamen daarbij om het leven.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions. One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

Verder zitten sommige huishoudens zonder stroom. In de staat Maine, in het uiterste noordoosten, is de situatie het slechtst. Daar hebben volgens de site poweroutage.us 264.000 huishoudens en bedrijven geen elektriciteit.

In totaal kampen meer dan 1,7 miljoen huishoudens en bedrijven met stroomproblemen. Een grote netbeheerder heeft inwoners van ruim tien Amerikaanse staten opgeroepen de thermostaat lager te zetten en om ovens en vaatwassers niet te gebruiken, om uitval van het elektriciteitsnet te voorkomen. Ook de industrie is gevraagd minder stroom te verbruiken.

Volgens netbeheerder PJM Interconnection is er veel vraag naar elektriciteit en is het lastig stroom op te wekken door de kou. De waarschuwing geldt voor de staten Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia en Washington D.C.

Ook in het zuiden van het land is het koud. In Florida, waar het klimaat doorgaans zacht is, kan het nu zelfs gaan vriezen. Het wordt daar waarschijnlijk de koudste Kerst in dertig jaar.

Ook Canada getroffen

Het winterweer treft ook de provincies Ontario en Quebec in Canada. Daar zaten in totaal een miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom. Ook daar zijn honderden vluchten geannuleerd en lag op veel plekken het openbaar vervoer plat.

In Ontario kwam net als in Ohio in de VS tot een grote kettingbotsing met tientallen voertuigen. Daarbij vielen geen doden.