Amateurvoetbal zaterdag en zondag samenvoegen? ‘Niks doen helaas geen optie'

Het doel is kraakhelder: meer derby's, minder reisafstanden in lagere klassen en sterkere competities in de top.

Kerstavond staat voor de deur, het is even winterstop. Maar in februari barst de strijd weer los. Een échte strijd voor verschillende clubs, want de KNVB kondigde afgelopen zomer een versterkte degradatieregeling aan, om op die manier weer een aantrekkelijke piramide neer te zetten.

"Niks doen is helaas geen optie als we willen dat de competities spannender en gelijkwaardiger worden en blijven", vertelt Van der Zee. Ondanks de versterkte degradatie is er begrip bij de meeste clubs. Dit blijkt uit onderzoek van de KNVB. Ook de Belangenorganisatie Amateurvoetbalvereniging bevestigt dit.

Streng, zo kan de regeling dus wel omschreven worden. Wat de urgentie is? "Scheefgroei, dat zien we nu", typeert Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, de situatie. "Het aantal klassen in bepaalde regio's is niet meer goed verdeeld."

"We zijn bezig met een toetredingsregeling", zegt Marc Boele, directeur van de Coöperatieve Eerste Divisie, die ook wat ziet in een open piramide. "Maar dan op basis van gelijke monniken, gelijke kappen."

De belangenverenigingen, maar ook de KNVB, vrezen dat clubs uit de eerste divisie failliet gaan bij degradatie. "Verandering daarin is onvermijdelijk, maar de sport moet niet ten koste gaan van clubs, dat aspect is nu nog te groot. Mijn droom is dat we daar promotie/degradatie hebben", maakt Van der Zee duidelijk. "Hoe mooi is het dat je daar ook meer spanning krijgt?"

De piramide is over twee jaar waar die moet zijn, maar clubs uit de tweede divisie kunnen dan nog steeds niet promoveren naar de eerste divisie. Beide belangenverenigingen hebben afgesproken dat dit komende vijf jaar niet gebeurt.

Dit seizoen is de hoofdklasse al opgegaan in de vierde divisie. Vanaf volgend seizoen wijzigt de competitieopzet in het landelijke (en hogere) amateurvoetbal verder: in de eerste klasse, vierde divisie en derde divisie zullen de zaterdag- en zondagcompetitie samengevoegd worden.

Zaterdag- en zondagclubs

In de overige lagere klassen blijven zaterdag- en zondagploegen apart ingedeeld. Nu nog wel, want de KNVB zal volgend jaar ook gaan kijken of het in sommige regio's niet beter is om gecombineerde competities te maken.

"Alleen als wij denken dat dit beter is voor de desbetreffende regio", verduidelijkt Van der Zee, doelend op aantrekkelijkere competities. "Dat wordt maatwerk, we gaan dan rustig met de clubs in gesprek. Dit zal in eerste instantie op kleine schaal gebeuren."