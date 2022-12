Wekdienst 24/12: Einde inzamelingsactie Serious Request • Nachtmis in Sint-Pieter

Goedemorgen! Vanavond gaat paus Franciscus voor in de nachtmis in de Sint-Pieter om de geboorte van Jezus te vieren. Ook komt er een einde aan de Serious Request-inzamelingsactie. Eerst het weer: vandaag valt eerst nog lokaal wat regen of motregen, later is het droog met af en toe wat zon in het westen. Het wordt 10 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden.

weer 24 december - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De inzamelingsactie Serious Request op 3FM komt na een week ten einde. De afgelopen week stond de radiozender in het teken van de actie, waarmee geld werd opgehaald voor stichting Het Vergeten Kind.

Paus Franciscus gaat op kerstavond voor in de nachtmis in de Sint-Pieter in Rome.

NPO Radio 2 begint om middernacht met de Top 2000. Het eerste nummer dat gedraaid wordt, is Drivers License van Olivia Rodrigo. Queen voert de lijst voor de negentiende keer aan met het nummer Bohemian Rhapsody. Traditiegetrouw is de nummer 1 op Oudjaarsdag vlak voor de jaarwisseling te horen.

Wat heb je gemist? Tienduizenden inwoners in en rond Haarlem hebben vannacht urenlang zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Liander was er een "zeer grote stroomstoring". Tussen de 30.000 en 40.000 mensen in 41 straten hadden tussen 23.00 uur een 04.00 uur geen elektriciteit. De storing is waarschijnlijk veroorzaakt door brand aan een hoogspanningsstation. Op social media klagen mensen over eten voor het kerstdiner in de koelkast en vriezer dat verloren is gegaan.

En dan nog even dit: In meer dan de helft van de VS zijn waarschuwingen afgegeven voor onder meer extreem lage temperaturen. Volgens de weerdienst komt het niet vaak voor dat er zo veel waarschuwingen tegelijk van kracht zijn. We vroegen Barend Wurth in de Amerikaanse staat Illinois, en Suzanne Kennedy in Iowa om te vertellen hoe ze omgaan met de extreme kou. Het vriest er 22 graden, maar de wind maakt het nog veel erger.

