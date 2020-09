Uitgaansstraat Eindhoven grijpt zelf in bij drukte

De horecavereniging in Eindhoven neemt extra maatregelen in de uitgaansstraat Stratumseind. Zo willen de cafés en restaurants voorkomen dat ze net als in bijvoorbeeld Amsterdam na middernacht geen gasten mogen toelaten.

"Het gaat niet goed hier", zegt Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Eindhoven tegen Omroep Brabant. "Het probleem is dat hier veel jeugd komt en die zijn klaar met alle regels. Daarnaast is het een smal straatje. We moeten echt voorkomen dat we de Randstad achterna gaan en daarom moeten we de anderhalve meter en het verplicht zitten handhaven."

Volgens caféhouder Bram Merkelbach zou het "een kleine ramp" zijn als de sluitingstijd vier uur wordt vervroegd. "Wij hebben het binnen en op het terras allemaal onder controle, maar tijdens piekuren staat iedereen in een rij hutjemutje op elkaar. Het ziet er dan ook gewoon te druk uit dus er moet iets gebeuren."

Loop door en ga weg

Vanaf dit weekend wijzen stewards iedereen op de regels. "Die stewards mogen veel strenger handhaven", zegt Merkelbach. "Ze moeten echt aangeven: loop door en ga weg."

Verder komt er extra cameratoezicht. De cafébazen is gevraagd om tijdens het voetbal geen schermen buiten te hangen. "Normaal hangen hier schermen", aldus Merkelbach. "Maar dat kan nu niet. Dan staat iedereen op straat naar de schermen te kijken. Nu staat alleen binnen voetbal op."

Toegangspoortjes bij het begin

De horecavereniging overweegt ook poortjes te plaatsen bij het begin van Stratumseind, dat volgens Eindhovenaren de langste uitgaansstraat van Nederland is. Merkelbach: "Je moet dan denken aan toegangspoorten zoals op Koningsdag. Als er een bepaald aantal mensen per vierkante meter is, gaan de hekken dicht en sluiten we de straat af."