Rapper Tory Lanez schuldig in zaak schietincident Megan Thee Stallion

Rapper Tory Lanez is schuldig bevonden voor een schietincident in 2020 waarbij hij collega-rapper Megan Thee Stallion, bekend van hits als WAP en Savage, in de voet heeft geschoten. Lanez, wiens echte naam Daystar Peterson is, is schuldig bevonden aan drie aanklachten: het toebrengen van letsel met een semi-automatisch vuurwapen, het bezit van een geladen, niet-geregistreerd vuurwapen in een voertuig en het afvuren van een vuurwapen met grove nalatigheid.

Peterson, bekend van nummers als LUV en Say It, kan tot 22 jaar celstraf krijgen. De veroordeling hoort hij 27 januari.

Megan Thee Stallion, wier officiële naam Megan Pete is, getuigde tijdens het proces dat Peterson een pistool op de achterkant van haar voeten afvuurde en schreeuwde dat ze moest dansen.