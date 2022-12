'Britse koning komt met eerbetoon aan Elizabeth in eerste kersttoespraak'

De Britse koning Charles houdt zijn eerste kersttoespraak vanuit de St. George's Chapel in Windsor Castle, waar zijn moeder, koningin Elizabeth, ligt begraven. In de toespraak brengt hij een eerbetoon aan haar, meldt BBC. Het Britse koningshuis heeft een foto van de opname met de pers gedeeld.

De toespraak wordt Eerste Kerstdag uitgezonden. Elizabeth, die op 8 september overleed, sprak sinds 1957 elk jaar met Kerst.

De boodschap is op 13 december opgenomen. Op de foto staat Charles bij een kerstboom. De koningin sprak met Kerst meestal zittend, tussen foto's van haar familie.

Openhartig

Vorig jaar was de koningin openhartig over het gemis van haar overleden echtgenoot Philip. "Kerst kan moeilijk zijn voor iedereen die iemand verloren heeft. Dit jaar begrijp ik dat in het bijzonder." Philip overleed in april op 99-jarige leeftijd.

Bekijk hier de laatste kersttoespraak van de koningin terug: