Zorgorganisaties trekken samen op tegen agressie van patiënten

Beroepsverenigingen van verloskundigen (KNOV), tandartsen (KNMT), fysiotherapeuten (KNGF) en huisartsen (LHV) slaan samen met de apothekers de handen ineen om met het ministerie van Volksgezondheid te bekijken hoe agressie in de zorg verminderd kan worden. Door samen te werken hoopt KNMP-voorzitter Aris Prins "dat wij als organisaties laten zien dat we in de zorg met zijn allen solidair zijn. Als je aan een van ons komt, kom je aan ons allemaal."

Zorgorganisaties gaan de krachten bundelen om agressie en intimidatie door patiënten aan te pakken. Afgelopen zomer bleek uit onderzoek van de NOS en apothekersorganisatie KNMP dat agressie in de apotheek zorgwekkend vaak voorkomt. Collega's in de eerstelijnszorg herkennen het probleem.

Eenduidige communicatie

Agressie is volgens Prins een gevolg van onduidelijkheid bij de patiënt en het tekort aan medicijnen. Dit tekort is al jarenlang een probleem. "Het is ons vak om hulp te verlenen, maar de laatste jaren zijn de eerste vragen van patiënten of een medicijn vergoed wordt en of het geneesmiddel überhaupt beschikbaar is", zegt Prins. "Wij als zorgverleners zijn gewend geraakt aan de agressie. Het is min of meer onderdeel van ons vak geworden, terwijl dat niet is waarvoor wij opgeleid zijn."

Het is volgens Prins belangrijk dat de overheid, zorgverzekeringen en zorgverleners "eenduidig communiceren" met patiënten over het zorgbeleid. Zo weet de patiënt waar die aan toe is. "En dat niet meer de zorgverleners diegene zijn die altijd het slechte nieuws brengen."

In het vakblad Zorgvisie zegt Hans de Vries, voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, dat "er een maatschappelijke verandering gaande is waarbij mensen makkelijker hun agressie uiten". Hij noemt een voorbeeld van een tandarts die bedreigd is met een mes. "Het maakt medewerkers bang, want ook hun kan het overkomen. Sommigen verlaten door deze agressie onze sector."