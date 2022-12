De fruitveiling in Geldermalsen zet na 118 jaar de klok stil

Na bijna 120 jaar stopt de fruitveiling in Geldermalsen met de traditionele klokverkoop. De vraag van de klanten is drastisch veranderd, aldus de veiling. Vandaag draaide de klok op de veiling voor de laatste keer rond.

De Veiling Vereeniging Geldermalsen en Omstreken begon op 4 mei 1904 met 34 Betuwse telers in de schuur van een van hen. Die eerste dag werd er een aantal manden met kersen geveild. Niet snel daarna volgde het zogeheten kopen op de klok.

Bij deze manier van veilen wordt een partij groenten, fruit of bloemen tegen een bepaald bedrag te koop aangeboden. Vervolgens loopt de klok terug. Naarmate de tijd verstrijkt, gaat de prijs in stapjes omlaag tot een koper toehapt. Wanneer de verkoop rond is, begint de klok bij een nieuwe partij opnieuw te draaien. De kopers kunnen overigens alle partijen van tevoren bekijken en weten dus waarop ze bieden.

Langste tijd gehad

De eerste veilingklok werd in 1903 in Nederland geïntroduceerd. Enige tijd daarna werd het systeem ook in andere landen ingevoerd. Sinds de komst van het internet wordt een fysieke veilingklok bijna niet meer gebruikt, het gebeurt nu voornamelijk online.

In Geldermalsen, waar de fruitveiling sinds 1904 flink is gegroeid, stoppen ze dus helemaal met de klokverkoop. Volgens Tim Kievits van de veiling heeft de klok zijn langste tijd gehad.

"De veiling is van oudsher de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komt. De afgelopen dertig jaar is de vraag bij ons wezenlijk veranderd", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Grote klanten, zoals bijvoorbeeld supermarkten en internationale retailers, willen continuïteit in de beschikbaarheid en niet afhankelijk zijn van het wisselende dagaanbod. Voor hen werkt de klok niet meer."

Steeds minder interesse

De veiling heeft dit najaar de telers en kopers laten weten dat de klok als verkoopkanaal op 1 januari wordt stopgezet. Volgens Kievits werd de klok sowieso minder belangrijk.

"We hebben nog zo'n twintig kopers die een paar dagen per week via de klok aan hun fruit komen. Ik schat nog zo'n 10 procent van de omzet. De interesse neemt al tijden af", zegt hij. "Grote klanten kunnen rechtstreeks in gesprek met de telers over de koop van fruit, ook voor contracten voor de langere termijn."

De veiling gaat met de klokkopers kijken hoe het nu met ze verder moet. Volgens Kievits blijft het voor hen mogelijk om het fruit van tevoren te bekijken.

'Klokmethode zorgde voor goede prijs voor de telers'

Een van de vaste kopers op de veiling was de inmiddels 70-jarige Kees Verheij. Hij is al vijftig jaar actief in Geldermalsen. Eerst voor zijn eigen fruitgroothandel, later voor anderen. Hij vindt het jammer dat de veiling met deze methode stopt. "Het is een eerlijk verkoopinstrument, waar in de hele wereld met ontzag naar werd gekeken. Nu wordt het de nek omgedraaid."

Volgens Verheij werd er al steeds minder handel via de klok verkocht. "Het aanbod werd de laatste jaren steeds minder. En dat terwijl de klokmethode zorgde voor een goede prijs voor de telers. Grote klanten als de supermarkten kunnen toch meer afdingen bij de teler, waardoor die minder winst maakt."

Hoe het met Verheij verder moet, weet hij zelf nog niet. "Ik heb geen idee hoe nu verder. Ik zat hier drie dagen in de week. Maar ik ga niet naar een veiling in België, dat is me veel te ver weg."