Noppert viert kerst in Londen na soepele zege, WK darts voorbij voor Van Trijp

Danny Noppert heeft zich op soepele wijze geplaatst voor de derde ronde op het WK darts in Londen. Voor debutant Danny van Trijp is het avontuur in Alexandra Palace na twee rondes voorbij.

De 31-jarige Noppert had bij zijn eerste optreden in Londen weinig moeite met de Canadees David Cameron en won met 3-1. Noppert was als de nummer 9 van de wereld favoriet tegen Cameron, die op 53-jarige leeftijd zijn debuut maakte op het WK. En de Fries maakte die rol waar.

De eerste set won de uitstekend gooiende Noppert overtuigend met 3-1. In de tweede set ging het iets moeizamer, werd hij een keer door Cameron gebroken, maar won Noppert alsnog met 3-1.

Geen comeback Cameron

Cameron had zich in de eerste ronde tegen Ritchie Edhouse nog knap teruggeknokt na een 2-0 achterstand en zes matchpijlen tegen. Voor Noppert was het in de derde set dan ook even schrikken toen hij een matchpijl miste en de koele Canadees de derde set ineens met 3-2 naar zich toetrok.

"De eerste set pakte ik makkelijk, daarna was ik niet echt over de top geconcentreerd", zei Noppert na afloop. "Daarom pakte hij ook een set. Ik had te weinig adrenaline, hij legde me weinig druk op en dat heb ik wel nodig om goed te spelen."