Nederlanders in VS over kou: stoken voor een maand en tape op de deuren

Barend Wurth in zijn woonplaats Adair in de staat Illinois - NOS

Op sommige plekken in Illinois wordt gewaarschuwd voor sneeuwstormen. Maar in Adair, het gehucht waar de Nederlander Barend Wurth sinds vijf jaar woont, valt het mee met de sneeuw. "Het is vooral heel koud", zegt hij over de temperatuur van -22 graden, die aanvoelt als ongeveer -38. "Ik woon in een oude boerderij en moet echt zorgen dat alle deuren dicht zijn. Daarvoor heb ik zelfs de buitendeuren dichtgeplakt met tape." Maar het plakband houdt niet alle kou buiten. "Op het tape staat nu een laagje ijs. Ik heb een muts op in huis en ben behoorlijk aan het stoken. Gisteren, vandaag en morgenochtend verstook ik naar verwachting een maandbedrag. Dat is voor veel mensen hier een probleem, vanwege de hoge energieprijzen." Wurth heeft alleen de deuren aan de noordwestkant van zijn woning afgeplakt, waar de wind vandaan komt. Want het is vooral de wind die het koud maakt, zegt hij. "In 2019 was het hier ook ongelooflijk koud, maar toen stond er minder wind. Als je nu naar buiten gaat, doet de eerste ademteug gewoon pijn. De wind maakt het ondraaglijk en gevaarlijk."

Erna en haar man Steve Morain wonen in de staat Iowa - NOS

Ook Erna Moraine zegt het: de wind maakt het grote verschil. De Nederlandse heeft in de veertig jaar dat ze in de Verenigde Staten woont al meerdere (zeer) koude periodes meegemaakt. "En zeker ook winters met dagen als deze, met veel sneeuw, wind en kou. Maar zo extreem als nu, met die gevoelstemperatuur van -38 graden, dat is levensgevaarlijk. Daar kun je je blote huid niet aan blootstellen, ook je gezicht niet. En dat maakt het volgens mij nu anders." Een wandeling buiten is niet verantwoord met de huidige weersomstandigheden, zegt Moraine. "Wij hebben daarom maar in het winkelcentrum rondgelopen", zegt ze. "Maar veel winkels hebben nu wel berichten aan de deur hangen dat ze gesloten zijn of eerder sluiten vanwege het weer."

Frank van den Berge in zijn woonplaats Brookfield in Wisconsin - NOS