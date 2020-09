Tiental AZ verzuimt Europese kater weg te spoelen

Na de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League dinsdag door Dynamo Kiev heeft AZ ook in de eredivisie teleurgesteld. Tegen PEC Zwolle in Alkmaar bleef AZ na een vroege rode kaart voor Calvin Stengs steken op 1-1.

Aanvaller Stengs kreeg, na tussenkomst van de VAR, al snel rood wegens een overtreding op Kenneth Paal. De VAR was AZ eerder goedgezind, want na een charge van Fredrik Midtsjø ging de bal van de stip naar de rand van het strafschopgebied.