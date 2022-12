Marechaussee richt nieuw team op om mensen te beveiligen

Omdat het aantal mensen in Nederland die beveiliging nodig hebben snel groeit, gaat de Koninklijke Marechaussee een speciale eenheid oprichten om hen beter te kunnen beschermen. Deze eenheid gaat bijvoorbeeld ministers, officieren van justitie, advocaten en rechters beveiligen.

De behoefte aan extra persoonsbeveiliging heeft volgens de marechaussee meerdere oorzaken. Zo was er altijd al dreiging uit terroristische hoek, maar daar is de afgelopen jaren ook dreiging uit het criminele milieu bij gekomen. Ook de toegenomen onrust in de samenleving rond corona en boerenprotesten speelt een rol, net als de algehele verharding in de maatschappij.

"We willen voorkomen dat we straks nee moeten verkopen, omdat het uitoefenen van belangrijke functies van essentieel belang is voor het functioneren van de democratische rechtsstaat", zegt kolonel Clement van Zalm in KMarMagazine.

Komend jaar worden 250 beveiligers opgeleid. Volgende maand wordt gestart met de opleiding. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft miljoenen euro's uitgetrokken om de beveiliging te verbeteren. Hoeveel mensen in Nederland worden beveiligd, is onduidelijk.

Nationale politie

Nu wordt de beveiliging vooral gedaan door de Dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de Nationale Politie, die in sommige gevallen ondersteuning krijgt van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

De laatste keer dat er binnen de marechaussee een nieuwe eenheid kwam, was in 2015. Toen werd de eenheid Hoog Risico Beveiliging (HRB) opgericht naar aanleiding van de terroristische aanslagen in onder meer Brussel en Parijs.