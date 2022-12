Nummer 42 van de wereld, maar Osaka is de best betaalde sportvrouw van 2022

Met een geschat jaarinkomen van 51,1 miljoen dollar (48,1 miljoen euro) is Naomi Osaka opnieuw de meest verdienende sportvrouw van het jaar. Opmerkelijk, want in sportief opzicht was het bepaald geen topjaar voor de Japanse tennisster.

In de top van de Forbes-lijst staan meer sporters die het vooral van hun neveninkomsten moeten hebben. Serena Williams bijvoorbeeld, met 38,9 miljoen euro de nummer twee op de lijst. De 41-jarige Amerikaanse beëindigde in september haar loopbaan en verdiende met het tennissen zo'n 300.000 euro. Ook haar 42-jarige zus Venus staat in de top tien, terwijl ze in 2022 amper wedstrijden speelde in het enkelspel.

Eileen Gu

De inkomsten van Osaka en de Williams-zussen namen afgelopen jaar wel met enkele miljoenen af. Dat geldt niet voor de nummer drie op de lijst: de Chinees/Amerikaanse skiester Eileen Gu. Zij is een van de slechts drie niet-tennisters in de top tien.

De 19-jarige studente op Stanford werd in Peking tweemaal olympisch kampioen. Het skiën zelf leverde haar 'slechts' een ton op, maar sponsordeals met Chinese bedrijven en onder meer Red Bull en Louis Vuitton brachten ruim 18 miljoen euro in het laatje. Daarnaast doet Gu modellenwerk.