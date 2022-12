'Driving home for Christmas' in ijzig Amerika, hoe bijzonder is die kou?

De aankomende nacht dalen de temperaturen in de Verenigde Staten tot wel tientallen graden onder het vriespunt. En dat maakt het voor veel Amerikanen een bijzondere kerstperiode, want op de meeste plekken is het 10 graden kouder dan normaal in deze tijd.

Verantwoordelijk voor deze kou is de zogenoemde bomb cyclone, een harde, koude wind die ontstaat door een lage luchtdruk. Die wind kan leiden tot gevoelstemperaturen van -47 graden in de noordelijke staten van de VS.

Overal in het land wordt een koude Kerst verwacht. Zo kan het in Minnesota, in het noorden van de VS, wel -33 graden worden. Maar ook staten in het zuiden van het land, zoals Texas, krijgen te maken met koude feestdagen, met temperaturen rond de -15. In Florida verwacht men de koudste Kerst in dertig jaar.

'Kerst dit jaar op losse schroeven'

Toch zijn deze snelle temperatuurdalingen niet heel uniek voor de VS, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Wat het nieuwswaardig maakt, is de timing. Het valt precies samen in de periode dat Amerikanen zich klaarmaken voor Kerst."

En dat komt mede door de populaire cultuur in het land, stelt Kuipers Munneke. "Al die kerstfilms gaan erover: of we het wel halen om op tijd thuis te zijn, Driving home for Christmas, decennialang zit het al in de Amerikaanse cultuur om een soort roadtrip naar huis te maken om met de familie Kerst te vieren. En dat staat nu op losse schroeven."

Het had ook in een andere periode zo koud kunnen zijn, legt hij uit. "Sterker nog: in februari 2021 was het nog veel kouder. Het ijzelde zo hard in Texas dat overal de elektriciteitskabels knapten."