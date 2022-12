Zelfverzekerd Feyenoord blij met lange winterstop: 'Blessure Trauner enige minpuntje'

Een winterstop van bijna twee maanden door een winters WK. Dat klonk bij voorbaat niet ideaal, maar bij Feyenoord klinken alleen tevreden geluiden over de lange onderbreking van de eredivisie. Met nog ruim twee weken te gaan voor de hervatting lijkt de koploper klaar voor de tweede seizoenshelft. "Het is niet gebruikelijk, normaal heb je maar twee weken, maar het is wel fijn", zegt trainer Arne Slot. "Vooral voor ons, er zijn maar weinig clubs die zoveel mutaties hebben gehad als wij, op zo'n laat moment. De wedstrijden in de eerste seizoenshelft hebben ons sterker gemaakt. En nu hebben we vier, vijf weken de tijd gehad om accenten te zetten en nieuwe ideeën uit te proberen." Ook aanvoerder Orkun Kökcü is tevreden: "We zijn eigenlijk best wel blij met zo'n lange winterstop. Het was best pittig, maar het is goed dat we fysiek nog meer hebben kunnen investeren en aan automatismen hebben kunnen werken."

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü blikt vooruit op de tweede seizoenshelft. - NOS

Bovendien gingen alleen Feyenoorders Justin Bijlow, Sebastian Szymanski en Alireza Jahanbakhsh voor het WK naar Qatar. "Dat zijn niet heel veel spelers", zegt Kökcü. "Dus dat is zeker een voordeel voor ons." Trainingskamp in Portugal Om verder te kneden aan het team is Feyenoord op trainingskamp naar Portugal gegaan, waar een oefenduel met Strasbourg werd gewonnen (1-0) en van Stade Rennais werd verloren (1-2). Slot werkte er met zijn ploeg aan diverse facetten. "Het spel zonder bal, verdedigen, druk zetten, de positionering als we de bal hebben en de patronen die we daarin terug willen zien. Soms is dat een kwestie van herhalen, soms probeer je nieuwe ideeën uit."

Vrijdag werkte Feyenoord op Varkenoord een lange oefenwedstrijd af tegen Go Ahead Eagles af. Om veel spelers aan het werk te kunnen zien, duurde het duel 150 minuten, verdeeld over vier keer 37,5 minuut. De uitslag was al net zo bijzonder: 7-4 voor Feyenoord. "Als je zo lang voetbalt, zijn er altijd minuten bij dat je tevreden bent en minuten dat je minder tevreden bent", keek Slot terug. "Het was, zoals dat zo mooi heet, een nuttige oefenwedstrijd." Zorgen over Trauner Maar zorgen zijn er ook in Rotterdam. Gernot Trauner miste de voorbereiding door een heupblessure, stond op het punt om terug te keren, maar viel donderdag op de training opnieuw geblesseerd uit.

Gernot Trauner tijdens het eredivisieduel met FC Emmen - ANP

"Dat is het enige minpuntje van de voorbereiding", aldus Slot. "De vraag is hoelang dat gaat duren en hoe fit hij blijft als het programma weer druk wordt." Een centrale verdediger staat dan ook op het verlanglijstje van de trainer: "We houden onze ogen en oren open. Maar we proberen vooral ook goed in te schatten hoe het verdergaat met Gernot."