Goede start Dortmund in Bundesliga, Klaassen en Chong verliezen met Werder

Na rust maakte Erling Haaland vanaf de stip de 2-0, na een overtreding van Rami Bensebaini op Reyna. Gladbach, dat in maart 2014 voor het laatst won in Dortmund (1-2), leek ook een strafschop te krijgen toen Marcus Thuram werd gevloerd door Mats Hummels, maar de VAR oordeelde anders dan de arbiter.

Gladbach zorgde nog voor gevaar via Jonas Hoffman en Stefan Lainer, maar in beide gevallen redde doelman Roman Bürki.

Dortmund kwam voor rust op 1-0 dankzij een diagonaal schot van Giovanni Reyna. Jadon Sancho was met een uithaal op de lat en een kopbal net over het doel dicht bij de 2-0.

Werder Bremen is het seizoen met een nederlaag begonnen. De club, met Tahith Chong en Davy Klaassen in de basis, verloor met 4-1 van Hertha BSC.

Het was voor Chong zijn eerste wedstrijd in de Duitse competitie. De Nederlandse aanvaller kwam vorige week al wel in actie bij de DFB Pokal (2-0 winst tegen Jena) en was in die wedstrijd trefzeker.

Beide Nederlanders werden bij een 3-0 achterstand naar de kant gehaald. Peter Pekarík, Dodi Lukebakio en Matheus Cunha waren de doelpuntenmakers van Hertha.

De thuisploeg deed nog wel iets terug. Davie Selke haalde de nul van het scorebord voor Werder Bremen, maar Jhon Córdoba bracht de marge weer naar drie.