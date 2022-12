Oudste van Syrische terreurverdachten Stein vrijgelaten

De oudste van de twee Syrische broers die woensdagavond in de Limburgse plaats Stein werden opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf is vrijgelaten.

Naar de twee broers werd een onderzoek ingesteld nadat inlichtingendienst AIVD deze week informatie over de twee had doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Details over de verdenking zijn niet bekendgemaakt.

Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat de 22-jarige man betrokken is bij strafbare feiten. Zijn 20-jarige broer wordt nog wel verdacht. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of zijn voorarrest wordt verlengd.