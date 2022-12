Missie 538 haalt 4,2 miljoen euro op voor kinderziekenhuis

Radio 538 heeft met de actieweek Missie 538 in totaal 4.278.466 euro opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Dat is een recordbedrag voor de radiozender, die dit jaar voor de derde keer geld ophaalde voor het goede doel.

In 2020 voerde de zender actie voor de voedselbank, waarvoor toen ruim 1,1 miljoen euro opgehaald werd. Het jaar daarop werd er geld ingezameld voor twaalf verschillende doelen, waarvan het Prinses Máxima Centrum er een was. Toen sloot de actieweek met iets minder dan een miljoen euro.

Acties opgestart

Het geld voor deze actie gaat naar de komst van zogenoemde clean rooms, waarin afweercellen van kinderen worden geprogrammeerd om kankercellen te bestrijden. Het opgehaalde bedrag is genoeg om de komst van drie clean rooms te realiseren.

Er kon op verschillende manieren geld ingezameld worden. In ruil voor donaties werden platen aangevraagd en er werden in het land bijna duizend acties gehouden.

3FM op 1 miljoen

Ook de publieke radiozender 3FM is momenteel bezig met een actieweek: Serious Request in het Glazen Huis in Amersfoort. Dj's Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Barend van Deelen werden afgelopen zondag om 12.00 uur opgesloten in het Glazen Huis.

Zij zamelen geld in voor de stichting Het Vergeten Kind, die zich inzet voor kinderen die opgroeien in een instabiele thuissituatie.

Deze week werd bekend dat twee van de drie 3FM-dj's een coronabesmetting hebben opgelopen. Gisteren werd in een tussenstand bekendgemaakt dat er tot dan toe ruim een miljoen euro was opgehaald. Morgen is de laatste dag van de actie.