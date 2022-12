Kabinet gaat in beroep tegen toegewezen nareiszaken asielzoekers

Het kabinet gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen verschillende uitspraken van rechters waarbij asielzoekers met een verblijfsvergunning hun gezin naar Nederland mogen laten komen.

De asielzoekers kregen gisteren bij de rechtbanken van Haarlem en Breda hun verzoek toegewezen, ondanks een tijdelijke stop op dit zogenoemde nareizen.

Statushouders, dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning, mogen hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden, bepaalde het kabinet in augustus. Als dat vijftien maanden na hun aanvraag nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum.

Discussie

Over de juridische houdbaarheid van deze nieuwe bepaling ontstond meteen discussie. Asieladvocaten wezen op het recht op gezinshereniging. Verschillende asielzoekers met een vergunning stapten naar de rechter om hun gezin over te laten komen. Drie van hen kregen tot nu toe gelijk.

"Door in hoger beroep te gaan wil het kabinet duidelijkheid verkrijgen van de hoogste instantie of de tijdelijke maatregel juridisch mogelijk is of niet", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De nareisbepaling maakt onderdeel uit van een reeks maatregelen waarmee het kabinet de asielcrisis wil oplossen.